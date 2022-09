Cinghiali a passeggio per la città, raffica di allerta dalla Polizia locale

Sul canale Telegram GenovaAlert sono stati segnalati tra le 7:22 e le 8:28 in via Bertani, corso Magenta, via Padre Santo e villetta Di Negro. Ieri consistenti gruppi di ungulati sono stati filmati in corso Italia, Valbisagno e Valpolcevera

La Polizia locale ha lanciato questa mattina sui canali Telegram una serie di avvertimenti agli automobilisti perché gruppi di cinghiali si spostavano per le vie di Castelletto in cerca di cibo. Un “incontro” sulla strada tra un veicolo e un ungulato non è piacevole né per l’automobilista-motociclista né per l’animale.

I cinghiali, però, non razzolano solo sulle alture: vengono segnalati ogni giorno, soprattutto al mattino, la sera e la notte, in tutta la città, da piazza de Ferrari alle strade di San Fruttuoso, fino a corso Italia, promenade sul mare.

La soluzione “sterilizzazione”, quella chiesta a gran voce da anni dagli animalisti, non sembra essere mai stata presa in considerazione dalle autorità locali che proseguono la via dell’eliminazione che, oltre a suscitare un’ondata di proteste, con tutta evidenza non è efficace.

Così, tra le polemiche animalisti-cacciatori, gli interventi delle guardie regionali, il continuo lavoro della Polizia locale per evitare incidenti stradali e le misure (a carico della collettività) che Amiu sta prendendo per evitare il rovesciamento dei cassonetti, self service degli ungulati, continuano i disagi per i cittadini.

