Perseguitata e minacciata per più di un anno, donna denuncia e fa arrestare il suo stalker che l’aveva seguita persino in questura

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di sessantasei anni per il reato di atti persecutori.

Ieri pomeriggio una donna si è recata in Questura per denunciarlo spiegando che l’uomo aveva sviluppato da più di un anno un’ossessione nei suoi confronti iniziata con qualche chiamata insistente e sfociata in una vera e propria persecuzione. Il sessantaseienne infatti da mesi la seguiva ogni giorno durante il tragitto verso il luogo di lavoro e non contento si appostava sotto casa costringendola a vivere in un permanente stato di paura e ad uscire solo se strettamente necessario.

A seguito dei suoi numerosi rifiuti e tentativi di allontanamento, la follia dell’uomo ha raggiunto il culmine con minacce di morte nei suoi confronti. Nemmeno l’ingresso della donna nel palazzo della Questura, ove si è recata per denunciarlo, ha fatto desistere il persecutore dai suoi intenti, il quale ha continuato a osservarla dall’esterno. Gli uomini dell0’U.P.G.S.P.,allertati dalla vittima, sono intervenuti immediatamente e lo hanno tratto in arresto.

L’uomo è stato tradotto presso il Carcere di Marassi e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

