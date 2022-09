Incidente in A7, 2 km di coda in direzione Genova

Ferito un ragazzo di 23 anni soccorso dal 118 che ha inviato l’ambulanza della Croce Verde di Busalla. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale.

Inevitabili le ripercussioni dul traffico. In A7 coda di 2 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per incidente in direzione Genova.

Traffico Rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

In copertina: foto d’archivio

