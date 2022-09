Meteo Arpal: possibili temporali forti nel primo pomeriggio e a fine giornata

Previsione per giovedì 8 settembre 2022

Il transito sul Nord Italia di un sistema frontale atlantico determina condizioni di instabilità: fino alle prime ore del pomeriggio possibili temporali forti su settore centrale; dopo una breve pausa tra pome e sera, nuova ripresa dei fenomeni a fine giornata

Temperature: minime stazionarie o in locale diminuzione, massime in calo. A Genova tra 20 e 29 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: da deboli a moderati da SW, forti a Ponente; moderata circolazione ciclonica su Golfo da pome

Mare: in rapido aumento fino a molto mosso, localmente agitato al largo a Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – venti forti a Ponente, alta probabilità di temporali forti su Centro-Levante

[Sotto: la previsione per i prossimi giorni]

Previsione per venerdì 9 settembre 2022

L’allontanamento verso Est del sistema perturbato lascia la nostra regione esposta all’ingresso di umide correnti atlantiche favorendo un graduale miglioramento ma in un contesto di nuvolosità variabile

Temperature: minime in diminuzione interno, in aumento sulla costa; massime in ripresa

Umidità: su valori medio-alti

Venti: al mattIno debole circolazione ciclonica sul Golfo; da pomeriggio rinforzi fino Forti da SW

Mare: in temporaneo calo fino mosso al mattino nuovo aumento a molto mosso da pome

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

