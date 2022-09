Grossa perdita di gas a Rapallo, condomini evacuati. L’intervento dei VVF

A causa del quantitativo di gas sprigionatosi è stato necessario evacuare in via precauzionale un ristorante e sette condomini di un adiacente palazzina

Questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Maria a Rapallo per una grossa fuga di gas metano.

Per gestire l’area in attesa dei tecnici del gas, oltre la squadra locale è intervenuta anche quella di Chiavari.

