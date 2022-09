Villa Gentile, a gestirla sarà il consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0

L’impianto sportivo sarà aperto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 12. Sarà garantita, anche di domenica, l’apertura del parco pubblico nelle modalità dei giardini comunali

Sarà il consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0 a gestire dal 6 settembre l’impianto sportivo Villa Gentile a Sturla. Individuato attraverso una manifestazione di interesse pubblico chiusa lo scorso 23 agosto, il nuovo gestore subentra al precedente che aveva comunicato al Comune di Genova la riconsegna dell’impianto il prossimo 5 settembre.

«Come ci eravamo impegnati – spiega l’assessore allo Sport e Impianti sportivi Alessandra Bianchi – Villa Gentile proseguirà la propria attività senza soluzione di continuità per tutti gli sportivi, amatoriali e professionisti. Dalla prossima settimana quindi, esaurite le consuete ferie estive durante le quali comunque è stato assicurato l’accesso ai professionisti per gli allenamenti, Villa Gentile sarà regolarmente aperta anche per l’attività sportiva delle scolaresche, fino alle 14. Abbiamo formalizzato il contratto con il nuovo consorzio, tutto genovese, che fino a fine giugno del prossimo anno gestirà l’impianto in dialogo con la Fidal, un fattore importante voluto dalla nostra amministrazione per valorizzare un polo strategico per l’atletica genovese».

