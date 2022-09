Covid, il sottosegretario Costa: «Eliminare completamente l’isolamento per gli asintomatici»

L’esponente di “Noi Moderati” promuove il taglio di due giorni alla quarantena (da 7 a 5 giorni), ma punta a diminuire ancora le misure di prevenzione

“La riduzione dell’isolamento per i positivi asintomatici rappresenta un nuovo importante passo verso il ritorno definitivo alla normalità, nell’ottica di una convivenza con il virus. Il soggetto positivo ma asintomatico, infatti, potrà terminare l’isolamento dopo 5 giorni, a seguito di un test con esito negativo, invece dei 7 giorni previsti fino ad oggi – dice il sottosegretario -. In caso di positività persistente, poi, si potrà interrompere l’isolamento, a prescindere dall’effettuazione di un test, dopo 14 giorni e non più dopo 21. Due scelte di buon senso che personalmente avevo proposto già alcuni mesi fa. Penso però che si debba andare oltre. Il prossimo obiettivo, e ritengo che le condizioni per realizzarlo ci siano già, sarà quello di eliminare completamente la misura dell’isolamento per tutti i soggetti positivi asintomatici, permettendo loro di uscire e magari andare anche al lavoro, prevedendo l’utilizzo della mascherina FFP2. In questo modo saremo in grado di anticipare e gestire un eventuale lockdown di fatto, causato dall’alto numero di persone positive ma senza sintomi che sono costrette a restare a casa, che provocherebbe un nuovo blocco del Paese, e in questo particolare periodo storico non possiamo proprio permettercelo”.

