Molesta donna sulla scaletta dell’aereo, poi aggredisce i poliziotti. Arrestato al “Colombo”

L’uomo ha cominciato fissando la ragazza e tentando di fotografarla. Ne è nato un alterco col fidanzato della giovane. Il comandante del volo ha deciso di non imbarcarlo e ha chiamato la Polaria

Nella giornata di ieri, alle ore 16,30 circa, e’ stato tratto in arresto cittadino italiano pregiudicato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Mentre l’uomo si imbarcava sul volo Ryanair per Palermo, importunava una giovane donna italiana provando a fotografarla. Lei gli ha chiesto di smettere ed è cominciata una lite tra l’uomo e il fidanzato della donna sulle scalette dell’aereo

Il comandante dell’aereo, accortosi dello stato di forte agitazione del soggetto molestatore, disponeva il divieto di imbarco a bordo dell’aeromobile e contattava l’ufficio Polaria dell’aeroporto per condurre alla calma il soggetto ed allontanarlo.

Di lì a poco, sono intervenuti sottobordo alcuni operatori della Polaria che hanno provato a sedare gli animi del soggetto, ma l’uomo ha minacciato i poliziotti e ne ha spintonato con forza uno ed è stato arrestato in flagranza.

Oggi, alla direttissima, è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...