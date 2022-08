Scarpe & Scarpe, il Comune trova il locale. I sindacati: «Ora l’azienda non ha più alibi»

Scarpe & Scarpe aveva presentato al Comune tutte le caratteristiche richieste al locale per evitare la chiusura dopo lo sfratto dalla Fiumara. Tursi ha trovato il locale esattamente corrispondente a quanto richiesto e ora, secondo Filcams, Fisascat e Uiltucs l’azienda è chiamata a dimostrare che la sua richiesta non facile da esaudire non era una scusa per non riaprire

Spiegano Alessandro Brusattin di Filcams Cgil, Silvia Michela Avanzino di FIsascat Cisl e Cristina D’Ambrosio di Uiltucs Liguria: «Scacco matto a Scarpe & Scarpe che aveva fatto la lista dei desideri indicando, con la promessa di rimanere ed investire sulla piazza genovese, la location dei sogni, e intanto apriva la procedura di licenziamento collettivo per tutti i livelli occupazionali. Era fine luglio quando le Istituzioni incontravano delegazione sindacale ed azienda; in quella sede l’assessore Mario Mascia invitava la società ad indicare le necessità dell’impresa in rapporto a location, metratura, etc di un possibile nuovo punto di vendita. Soltanto stimolati, e con grave ritardo, dopo dieci giorni dall’incontro, l’azienda indicava i desiderata, pensando che tra il periodo feriale e l’inizio della stagione autunnale la richiesta sarebbe caduta nel vuoto. Al contrario il sindaco Marco Bucci e laAssessore Mascia hanno trovato la giusta location che soddisfa le esigenze aziendali. Oggi si è svolto l’incontro presso il Comune con tutte le parti, ove è stato richiesto dall’Amministrazione e dal sindacato che l’azienda si impegni seriamente ad aprire il nuovo negozio e a mantenere tutta l’occupazione. Vedremo a breve se Scarpe & Scarpe tiene fede all’impegno di mantenere i venti posti di lavoro, quasi tutte donne, con esperienza ventennale. Nel contempo, le organizzazioni sindacali metteranno in campo tutte le azioni utili a salvaguardare l’occupazione».

