Ventinovenne accoltellato alle 5:45 in via Gramsci. Ieri sera sessantenne aggredita al Carmine

Stamattina il ragazzo è stato soccorso dalla Polizia locale e Croce Verde Genovese. Ieri sera una donna è finita al Galliera in codice giallo

Una raffica di aggressioni impressionante ogni giorno e la netta sensazione che non solo nel centro storico la sicurezza stia sfuggendo di mano.

Gli ultimi episodi sono di ieri sera e stamattina

Stamane, alle 5:45, un uomo di 29 anni è stato aggredito in via Gramsci, all’altezza del Galata Museo del Mare. Una pattuglia del servizio notturno della Polizia locale-Unità territoriale Centro lo ha visto sanguinare dalla mano e si è fermata a soccorrerlo. Si trattava di uno straniero di lingua spagnola che ha raccontato di essere stato accoltellato da altro uomo probabilmente africano il quale si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono arrivate altre pattuglie della Locale, ma dell’aggressore non c’era più traccia. È arrivata anche un’ambulanza della Croce Verde Genovese inviata dal 118 che ha medicato il ventinovenne sul posto. Lo stranieri ha rifiutato il trasporto in ospedale. Siccome non aveva documenti con sé è stato accompagnato presso la Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento ai fini dell’identificazione.

Altro episodio violento in via Bellucci, al Carmine, ieri sera poco prima delle 21:30. Una donna di 60 anni è stata aggredita. È stata soccorsa dalla Croce Verde Genovese e dalla Guardia medica inviate dal 118 e, ferita, è stata trasportata al pronto soccorso del Galliera in codice giallo.

