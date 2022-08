Quezzi, allarme sui social: «Hanno impiccato il mio gatto». La segnalazione diventa virale sui gruppi di quartiere

In poche decine di minuti il tam tam si è diffuso su Facebook. Una donna ha segnalato di aver trovato che il suo felino è stato ucciso barbaramente e che altri gatti sarebbero spariti dalla zona

«Volevo dire a tutti quelli che abitano in zona Quezzi, precisamente tra via Edera e via del Monte, che qualcuno sta ammazzando gatti. Il mio è stato trovato impiccato fuori dal mio giardino. Probabilmente mattina presto ne sono spariti altri due. Mi chiedo come sia possibile ad alcuni sia negata la vita presto e queste persone riescano a vivere indisturbate». Questo il messaggio scritto da un’utente Facebook e pubblicato sui gruppi di quartiere, a partire da quelli di Marassi e Quezzi.

Il post è rimbalzato su molti altri gruppi, copiato e incollato o fotografato sullo schermo e ripostato altrove. Moltissime sono le persone che hanno commentato preoccupate, altre hanno confermato che i gatti liberi di zona stanno sparendo.

