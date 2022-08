Volo Ita Airways decollato dal Colombo rientra dopo 10 minuti per un guasto

Si tratterebbe di un problema causato da un volatile entrato nei motori in fase di decollo. Due voli in arrivo da Olbia e da Vienna dirottati

Il volo Az1380 per Roma decollato intorno alle 7.20 è rientrato per problema tecnico alle 7.30. Si potrebbe trattare di un “bird strike”, cioè di uno o più volatili finiti nei motori in fase di decollo. Il volo è stato cancellato.

Per quanto riguarda i voli in arrivo dirottati, si tratta del Volotea previsto in atterraggio alle 8:50 e del Ryanair delle 9:05 da Vienna.

