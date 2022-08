È stato individuato a Campomorone ed è il secondo isolato in quel comune dall’inizio dell’epidemia

I positivi sono in totale 181, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 119 per positività in Piemonte, 62 per positività in Liguria.

Il nuovo caso è stato osservato in Liguria nella provincia di Genova, a Campomorone (seconda positività nel Comune da inizio emergenza).

