Linea ferroviaria Genova-La Spezia, riaperto anche il secondo binario

Traffico in graduale ripresa dalle ore 17:35 dopo danni causati dal maltempo. La circolazione, ripresa su un binario nel primo pomeriggio, è stata nuovamente sospesa dalle 15.30 alle ore 17 su richiesta dei Vigili del Fuoco per consentire loro di eseguire le attività di rimozione di una pianta in un’area sovrastante le linea ferroviaria tra Cavi e Sestri



Alle ore 17:35 è stato riaperto al traffico anche il secondo binario (lato monte) tra Chiavari e Sestri Levante, il traffico è ora in graduale ripresa su entrambi i binari.

Dopo la riapertura di un binario (lato mare) alle ore 13.40, al termine degli interventi dei tecnici per riparare i danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni, la circolazione è stata nuovamente sospesa dalle 15.30 alle ore 17 su richiesta dei Vigili del Fuoco per consentire loro di eseguire le attività di rimozione di una pianta in un’area sovrastante le linea ferroviaria tra Cavi e Sestri.



I treni Frecce, InterCity e Regionali hanno registrato ritardi o limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Chiavari e Sestri Levante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...