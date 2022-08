Incidente in via delle Viole, centauro trentenne soccorso in codice rosso

Le sue condizioni sono poi apparse meno gravi del previsto. È stato trasportato in codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17:30 a Quarto Alto. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde Quarto dei Mille inviata dal 118 che, alla luce della gravita ipotizzata, ha mandato anche l’auto medica Golf1. Per fortuna, giunti sul posto i sanitari hanno capito che le condizioni del ferito erano meno gravi del previsto. Il motociclista è stato quindi trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. A seguito della caduta ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...