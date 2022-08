Rissa tra minori in un centro di accoglienza a Sestri Ponente

Un educatore ha cercato di dividere i ragazzi, ma è stato spintonato. Ha poi chiamato i soccorsi

Tre i giovani portati in questura dai poliziotti delle volanti giunte sul posto, che hanno messo fine alla rissa, scoppiata per divergenze su un personal computer rubato. Uno dei minori sarà denunciato per ricettazione.

Uno dei ragazzi è rimasto ferito ed è stato medicato sul posto dalla Croce Verde di Sestri inviata dal 118.

