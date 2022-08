Malore a Oregina, sessantasettenne muore per strada nonostante i soccorsi

È successo alle poco dopo le 18:15 in via Ambrogio Spinola, All’altezza della sede della Polizia locale di Oregina, l’uomo è stato colto da convulsioni

I soccorritori inviati dal 118 (auto medica Golf4 e ambulanza della Croce Verde Genovese) hanno capito subito la gravita della situazione e hanno tentato di rianimarlo, ma inutilmente: l’uomo è deceduto sul posto.

La persona deceduta è stata identificata in Diosdado Taaac-Taac, nato a Compostela Davao nelle Filippine e residente a Genova in via Piaggio.

Del caso si occupa la Polizia di Stato. Non ci sarebbero, però, dubbi sul decesso per cause naturali, forse a causa del grande caldo di questi giorni.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...