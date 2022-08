Alba di Ferragosto a Villa Pallavicini per vedere il sorgere del sole al Castello del Capitano

Una sola volta l’anno il Parco ospita un numero limitato di persone che desiderano sperimentare una passeggiata all’alba all’interno del Parco: un evento eccezionale per vivere l’esperienza di attraversare i viali in solitaria e nella pace delle prime ore dell’alba

15 agosto 2022 ore 4.30 del mattino: Il Parco di Villa Durazzo Pallavicini apre eccezionalmente i suoi cancelli per una passeggiata insieme alla Direttrice, l’architetto Silvana Ghigino, per ammirare il sorgere del sole al Castello del Capitano.

Si entrerà con il buio e se ne uscirà con il sole dopo aver condiviso la colazione al bistrot interno al Parco, la casa delle Tortore, dove la direzione sarà felice di offrire la colazione ai suoi ospiti.

La biglietteria aprirà alle 4.15 del mattino e si partirà alle 4.30 in compagnia della Direttrice che guiderà gli avventurieri alla scoperta del percorso del Parco fino a giungere al Castello del Capitano per ammirare dal punto più alto del Parco, l’alba che sorge e che, con i suoi raggi che si infrangono sulle vetrate colorate del Castello, colora di uno splendido viola tutto l’intorno.

Alle 7.30, proprio come se ci si trovasse ad essere degli abitanti della Villa, la colazione sarà offerta e servita presso il Bistrot la Casa delle Tortore, sempre internamente al Parco.

Il Parco aprirà poi regolarmente al pubblico a partire dalle ore 10, secondo il tradizionale orario.Per info e costi www.villadurazzopallavicini.it

Riassunto delle info tecniche:

Alba di Ferragosto/ Evento su prenotazione

15 agosto 2022

ore 4.30 del mattino inizio passeggiata ore 7.30 colazione

Costo: 25 € intero (ingresso con passeggiata e colazione inclusa) / 15 € bambini (7-18 anni)

Per info: info@villadurazzopallavicini.it 010 8531544 / 393 8830842

Per prenotazione: da versare acconto in biglietteria oppure a questo link https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/ (selezionare “Eventi speciali” dal menù a tendina)



Mi piace: Mi piace Caricamento...