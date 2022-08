Il Moby Tommy non parte per Porto Torres, passeggeri partiranno per Olbia stasera

Ancora problemi per i passeggeri dei traghetti. Il traghetto Moby Tommy arrivato alle 6;15 stamani in porto, e che sarebbe dovuto partire stasera per Porto Torres, non si muoverà dallo scalo genovese. I passeggeri saranno imbarcati su due navi Moby in partenza per la Sardegna stasera, ma partiranno per Olbia

Sgradita sorpresa per i passeggeri che dovevano imbarcare sul traghetto Ro-Ro Moby Tommy: la nave (dedicata alla rotta Gnova-Porto Torres e ritorno), infatti, stasera non lascerà le banchine genovesi. Il traghetto è stato costruito nel 2002 e ha quindi 20 anni. Sarebbe fermo in porto a causa di un guasto. I passeggeri verranno riprotetti sui due traghetti dello stesso armatore in partenza stasera dalla Sardegna, ma non diretti a Porro Torres. Arriveranno a Olbia, a 126 chilometri di distanza. Alcuni sono in auto, altri dovranno raggiungere la destinazione con altri mezzi: un disagio non da poco.

