Camogli, Stella Maris: la processione delle barche si ferma sotto la falesia del cimitero crollato

Stasera posa in mare dei lumini galleggianti dalla spiaggia. Sono biodegradabili per evitare di inquinare il mare

Stamattina la tradizionale processione delle barche in onore della “Stella Maris”, la Madonna che protegge marinai e pescatori. Le barche si sono fermate sotto la falesia crollata nel febbraio dello scorso anno portando con sé 415 salme che erano sepolte nel cimitero. Solo 365 sono state recuperate e soltanto 57 identificate. Proprio vicino al cimitero c’è il monumento dedicato alla Gente di mare.

Dopo la processione delle barche, la messa a Punta Chiappa. Poi, stasera, la posa dei lumini in mare per la suggestiva tradizione interrotta da due anni a causa del Covid e che finalmente riprende.

L’Amministrazione comunale, in occasione dei festeggiamenti della Stella Maris, domenica 7 agosto, ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito per cittadini e ospiti.

Il servizio bus navetta gratuito è garantito dalle ore 18 dei stasera, 7 agosto, all’1:00 dell’8 agosto, con partenza ogni venti minuti circa, seguendo il percorso circolare San Rocco – Ruta – Case Rosse – Migliaro – via Bettolo – Camogli F.S. – Boschetto – Ruta – San Rocco.

Le linee 773 e 973 subiscono variazioni di percorso dovute alla modifica della viabilità del centro cittadino.

La linea 973, per l’intera giornata raggiungerà la stazione F.S. percorrendo via Bettolo senza transitare in via della Repubblica e piazza Schiaffino;

Linee 773 e 973: dalle ore 18:00 a fine servizio, i bus provenienti da Ruta in direzione Camogli proseguiranno sull’Aurelia fino alla rotonda di Recco dove effettueranno inversione di marcia, quindi raggiungeranno Camogli FS percorrendo via Romagneno, corso Mazzini, via Bettolo, fino al capolinea della stazione ferroviaria, ritorneranno poi verso Recco transitando da corso Mazzini;

Percorso invariato per i bus provenienti da Recco in direzione Camogli – Ruta.

Viabilità

L’istituzione del senso unico da ponente a levante in occasione della Stella Maris. Sosta consentita lato monte in corso Mazzini e via Figari, fino all’incrocio con via Castagneto, anche fuori dagli spazi delimitati eccetto ove diversamente segnalato.

