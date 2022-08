Capra in autostrada, parapiglia in A7

La corsia in direzione nord chiusa con un mezzo Aspi e personale all’inseguimento del ruminante in fuga tra le auto all’altezza di Bolzaneto

Dopo l’oca fuggitiva in autostrada, ecco la capra in corsa a fare lo slalom tra i veicoli in coda per tornare al nord in questa calda domenica d’agosto.

Nel video di Giulio Meda, che ringraziamo, la fuga dell’animale lungo l’autostrada e la bizzarra tecnica usata per tentare di agguantarla e, così, di salvarle la vita: una sorta di rodeo caprino, forse una delle poche avventure in A7 che ancora non avevamo potuto raccontare.

Al quadretto complessivo non manca nemmeno l’automobilista furbastro che tenta di approfittare della situazione per guadagnare qualche posizione in coda.

