Scontro frontale a Ferrada di Moconesi, due feriti in codice rosso trasportati al San Martino

Due dei tre passeggeri dei veicoli sono rimasti bloccati negli abitacoli. “Liberati” dai Vigili del fuoco e consegnati ai soccorsi sanitari inviati dal 118

Ieri sera intorno alle 21:30, a seguito di uno scontro frontale avvenuto sulla SS225, al Km 20 fra Cicagna e Ferrada, due delle tre persone a bordo delle vetture sono rimaste bloccate nell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e disincastrare gli occupanti consegnandoli alle cure del 118 per il trasporto in ospedale.

La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

I feriti sono stati soccorsi dall’auto medica Tango Uno e dalle ambulanze della Croce Rossa di Cicagna e di Gattorna, inviate dal 118, e trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...