Turismo, inaugurato nuovo punto info al Porto Antico: più visibile e più smart

Ampliati i servizi e il partenariato con le aziende del settore Un moderno Centro di informazione turistica situato in posizione strategica e che dialoga con tutte le altre strutture di accoglienza dell’area dell’Expo

È stata inaugurata oggi pomeriggio alla presenza dell’assessore al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi, una nuova struttura pronta a fornire ai tanti visitatori informazioni e servizi sulla città e sulle sue molteplici offerte.

Look di sicuro impatto e strumenti tecnologici all’avanguardia, l’hub di accoglienza – totalmente rinnovato ed ampliato – nasce dalla collaborazione tra Comune, Porto Antico Spa e territorio, e si trova a pochi passi dall’Acquario e dalle sue biglietterie.

«I numeri sull’affluenza di visitatori a Genova sono molto più che confortanti – ha detto l’assessore al turismo Alessandra Bianchi – e l’attenzione per la nostra città come meta turistica capace di offrire un ventaglio di esperienze e di opportunità molto variegato è in continua ascesa. Come amministrazione vogliamo essere preparati a fornire un’accoglienza sempre più all’altezza delle aspettative. Genova è in grado di soddisfare molteplici target, dal turismo delle famiglie all’outdoor, dal turismo culturale a quello legato al mare. Questo hub è inoltre stato pensato in vista degli importanti appuntamenti come Genova Capitale Europea dello Sport e Ocean Race. La struttura è infatti collocata non distante dal nuovo Monitor Cube 3D che promuove – appunto – la grande competizione velica che si concluderà proprio al Porto Antico. Mi preme sottolineare come anche lo sport sia un potente volano destinato a far crescere i flussi di visitatori».

L’ hub è aperto in alta stagione 7 giorni su 7, dalle 9.00 alle 18.20. Al suo interno è presente uno sportello IAT (Ufficio di Informazioni ed Accoglienza Turistica) che prevede due persone in turno. Gli addetti oltre al servizio di informazione ed accoglienza turistica (che comprende la diffusione di informazioni sul territorio e le sue attrazioni, sui servizi turistici disponibili e i principali eventi in corso, la distribuzione di materiale informativo, la raccolta di dati riguardanti l’affluenza turistica all’interno dell’ufficio ecc.), si occupa dell’erogazione dei seguenti servizi: vendita City Pass, vendita visite guidate, vendita Genova Museum Card, vendita servizi vari (come ad esempio percorsi in battello, spettacoli e rassegne ecc.), bigliettazione e merchanding per Porto Antico, supporto agli eventi.

«L’hub – ha continuato l’assessore Bianchi – è nato da una positiva sperimentazione portata a termine la scorsa stagione durante la quale il punto di informazioni turistiche era stato spostato da Palazzina Santa Maria di Porto Antico alla biglietteria dell’Acquario, triplicando le presenze di visitatori, in particolare stranieri. Una realtà avviata, pertanto, allo scopo di valorizzare la città, renderla maggiormente accogliente e smart e promuoverne le attrazioni, sotto forma di experiences con un particolare riguardo alla mobilità sostenibile, nella sua declinazione prettamente turistica».

Presso la nuova struttura viene messo a disposizione delle aziende locali di settore uno spazio di co-working per poter offrire ai turisti i loro prodotti e servizi in un unico luogo che funge da punto di incontro fisico tra la domanda ed offerta turistica. Le aziende hanno così la possibilità di promuovere esperienze di visita della città grazie anche all’utilizzo di mezzi elettrici e non inquinanti, quali biciclette e risciò elettrici, segway, oltre a percorsi guidati dedicati al centro storico curati da guide professioniste, che hanno ampliato l’offerta.

Al momento sono presenti i principali operatori del settore della mobilità turistica, oltre alle guide professioniste che in tale sede si occupano di fornire informazioni dedicate e della vendita dei relativi servizi.

Dal punto di vista dell’ampliamento dell’offerta turistica e della promo – commercializzazione sono presenti le seguenti realtà:

· CITY SIGHTSEEING

· SEGWAY

· TREECYCLE

· BIKEFEVER

· NUCLEO

· TRENINO PIPPO

· TRENINO GENOVA

· FEDERAGIT

Le guide abilitate di FEDERAGIT inoltre, nell’ambito del progetto propongono visite guidate quotidiane, dedicate ai locali e ai turisti, italiani e stranieri.

Per ulteriori dettagli: https://www.visitgenoa.it/green-hub-0

Lo spazio è comunque aperto a tutte le aziende del settore che vorranno presentare prodotti e servizi standardizzati e rispondenti a livelli di qualità certificati.

