Tenta di scippare anziano in piazza Martinez, minorenne denunciato dalla Polizia

Per avere ragione del ragazzo, che ha reagito con violenza, i poliziotti sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino

È successo nella piazza del quartiere di San Fruttuoso nella serata di ieri, quando il ragazzo si è avvicinato a un uomo di una settantina d’anni con intenti apparentemente amichevoli. Ha persino tentato di abbracciarlo, mettendogli un braccio attorno al collo, ma lì si sono palesate le sue vere intenzioni: ha tentato di strappare una pesante collana d’oro al collo dell’anziano.

Per sfortuna del giovane, passava di lì una volante del commissariato San Fruttuoso che si sono subito precipitati a fermare il ragazzo. Lui ha opposto forte resistenza e i poliziotti sono riusciti ad aver ragione di lui solo dopo aver spruzzato lo spray al peperoncino.

Il minorenne, incensurato, è stato denunciato per resistenza e tentato furto con strappo e ricondotto nella comunità per minori in cui alloggia e alla quale è stato affidato.

