Aggressione nella notte nel centro storico: ferito un esercente della zona di via del Campo

Aggressione in piazza Fossatello, dove stamattina i passanti hanno trovato un lago di sangue. L’uomo ha rifiutato il soccorso alle 4 del mattino. Poi, alle 4:45, ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Il 118 ha mandato una nuova ambulanza che lo ha finalmente trasportato in codice giallo al Galliera

Alla 4 la prima richiesta di soccorso al 118. In piazza Fossatello è arrivata un’ambulanza della Croce Celeste di San Benigno. L’uomo è stato medicato, ma ha poi rifiutato il trasporto in ospedale e l’intervento della Polizia.

Alle 4:45 la seconda chiamata al 118, da parte dei Carabinieri della stazione di Maddalena di via al Ponte Calvi a cui, a quel punto, il ferito aveva deciso di rivolgersi. È arrivata l’auto medica Golf4 insieme a un’ambulanza della Misericordia che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso del Galliera in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

L’uomo ha detto di essere stato accoltellato, ma a chi lo ha soccorso è sembrato più probabile che sia stato colpito con un coccio di bottiglia.





Mi piace: Mi piace Caricamento...