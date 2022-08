Raffica di incidenti in A10. Chiuso il casello di Pra’, incidente sul ponte San Giorgio

Il casello di Pra’ è chiuso al traffico in entrata in entrambe le direzioni per incidente. Coda di 2 km tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per un’incidente sul ponte. Soccorsi in atto

A ponente due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118 con l’auto medica Golf5 e con ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce d’Oro di Sampierdarena. Il soccorso è partito in codice rosso per dinamica, poi derubricato in giallo.

Inoltre persiste la coda di 8 km tra Celle Ligure e Arenzano per il camion ribaltato.

Poco prima delle 11 è avvenuto anche un incidente in sopraelevata, in direzione ponente. Soccorso in codice rosso (poi dimostratosi meno grave del previsto e derubricato in giallo) un centauro di 45 anni. Sul posto l’auto medica Golf1 e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, sezione di Carignano.

Articolo in aggiornamento

