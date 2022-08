Cultura, nasce la fondazione “Friends of Genova”. L’obiettivo è quello di rilanciare la città in Italia e all’estero

La nuova fondazione sosterrà progetti di restauro, favorirà attività di scambi culturali, organizzando percorsi di visita inediti, promuovendo progetti e borse di studio, contribuendo all’organizzazione di mostre d’arte e convegni, animando incontri su progetti di innovazione e sostenibilità ambientale. Nel consiglio Pietro Salini, Carlo Puri Negri, Carlo Clavarino, Emanuela Brignone Cattaneo Adorno, Tea Raggi De Marini. In fase di costituzione il comitato scientifico

Nel consiglio d’amministrazione le cariche più alte sono relative a due esponenti di importanti famiglie imprenditoriali genovesi, protagoniste della storia passata e presente della città: presidente l’editore Carlo Perrone, proprietario fino al 2014 del Secolo XIX e oggi vicepresidente del gruppo Gedi, vicepresidente il Cavaliere del Lavoro Paolo Clerici, presidente e Ad di Coeclerici, che da tempo sostiene Genova con attività filantropiche attraverso la fondazione che porta il suo nome.

Cinque i consiglieri: il Cavaliere del Lavoro Pietro Salini, Ad del Gruppo Webuild; Carlo Puri Negri, genovese di nascita, membro della famiglia Pirelli, oggi presidente di Blue Sgr Spa; il Cavaliere del Lavoro Carlo Clavarino, genovese, oggi executive chairman, business international di Aon, ideatore della fondazione e grande sponsor della città; Emanuela Brignone Cattaneo Adorno, architetto parigino che ha collaborato con Gae Aulenti al progetto di trasformazione del Museè d’Orsay; Tea Raggi De Marini, responsabile della gestione operativa della fondazione, di antica famiglia aristocratica genovese.

Advisory Board Internazionale per sostenere e promuovere le attività della Fondazione nel mondo, che ha avuto l’adesione, ad oggi, di alcuni importanti membri quali Stephen Schwarzman – Fondatore e CEO di Blackstone Group, USA; Greg Case – CEO di Aon, USA; Kwan Yoon – membro della famiglia di industriali del Gruppo LG, Corea; André Desmarais – Presidente e maggiore azionista di Power Corporation, Canada; Josè Manuel Entrecanales – Presidente del Gruppo Acciona, leader mondiale nelle Energie Rinnovabili, Spagna; Rolly Van Rappard – Fondatore e maggiore azionista del gigante di private Equity CVC, Olanda. Molti altri Paesi si aggiungeranno alla compagine internazionale.

In fase di costituzione un autorevole Comitato Scientifico che riunirà eminenti esponenti del mondo accademico e culturale italiano e straniero.

La Fondazione Friends of Genoa avrà sede a Genova, in uno dei palazzi storici più rappresentativi di Via Garibaldi al n. 5, il Palazzo di Angelo Giovanni Spinola (nella foto in copertina).

