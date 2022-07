Sestri Ponente, bimbo di due anni cade dalla finestra. A chiamare i soccorsi è stato un passante

Il piccolo è stato soccorso in codice rosso da auto medica Golf 4 e ambulanza della Croce Verde di Sestri inviate dal 118 e trasportato al Gaslini in codice rosso

È successo poco dopo le 13 di oggi in via Canesi, nel quartiere del ponente cittadino.

Il bambino è precipitato dal terzo piano. Sul posto c’è la Polizia di Stato. Gravi le condizioni del piccino che ha riportato contusioni in varie parti del corpo e una frattura a una gamba. Era, per fortuna, cosciente ed è stato sedato sul posto dai soccorritori prima del trasporto nell’ospedale pediatrico.

Per fortuna non è in pericolo di vita.

