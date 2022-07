Cane dei Vvf morsicato da un cinghiale nei boschi di Davagna mentre cerca un disperso

L’animale, uno dei due cani molecolari dei Vigili del fuoco che stanno cercando l’uomo che stamattina è scomparso scrivendo un preoccupante messaggio alla ex moglie, ha incontrato un ungulato che lo ha attaccato. Trasportato d’urgenza in clinica veterinaria

Il cane è in gravi condizioni. È stato prelevato dall’elisoccorso e trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria della Foce dove è già stato operato per tentare di fermare l’emorragia interna causata dal morso del cinghiale. Le sue condizioni sono critiche.

Foto d’archivio

