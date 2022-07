Tempesta di fulmini e temporali nella notte, soprattutto a ponente. Alle 6 a Genova 22.8 gradi

Rinforzo netto dei venti dai quadranti meridionali: raffiche a 109.4 km/h al Lago di Giacopiane (Genova), 100.4 a Fontana Fresca (Sori, Genova), 86.8 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), mentre, durante il temporale, toccati i 76 km/h a Marina di Loano e 72.3 a Savona Istituto Nautico

«Una cella temporalesca ha interessato il Ponente della regione e in particolare il savonese, provocando precipitazioni d’intensità localmente molto forte proprio nel comune capoluogo: 66.2 millimetri in un’ora all’Istituto Nautico (43.8 millimetri in 30 minuti, 24 in 15 minuti, 8.8 in 5 minuti, 74 totali), 52.8 a Lavagnola (con complessivi 96.6 millimetri), 49.6 a Santuario di Savona; intensità forte a Ellera Foglietto (Albisola Superiore) con 45.2 millimetri in un’ora», spiegano all’Arpal.

Deboli precipitazioni hanno interessato anche il genovese, mentre sono state localmente moderate nell’imperiese

Una nota statistica: per ritrovare una precipitazione come quella della scorsa notte a Savona bisogna risalire al 10 aprile 2021 quando, in 24 ore, caddero 84.2 millimetri di pioggia.

Da segnalare il calo termico effetto dei temporali: Savona Istituto Nautico è passata da 27 gradi alle 2.30 a 18 alle ore 4.00. Genova Centro Funzionale è passata, invece, da 28.1 alle 3.30 a 22.8 alle 6.00.

Nelle immagini Arpal lo scatto radar intorno alle ore 4.00, la cartina con la distribuzione delle precipitazioni nelle ultime sei ore e la mappa con la fulminazioni.

