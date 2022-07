In vendita la villa-capolavoro razionalista di Daneri che avrebbe ispirato ad Andersen la Sirenetta

Si trova a Sestri Levante e il prezzo non è stato reso noto. Anche gli arredi interni sono stati progettati da, tra il 1938 e il 1940, dall’architetto nativo di Borgo Fornari che si è ispirato a Le Corbusier, riadattando le sue forme al contesto ligure. Suoi il quartiere Ina Casa di Quezzi e il Biscione. Si chiama “Villa Domus” e fu costruita per il re del cemento Mantelli, per poi diventare la residenza estiva di un editore italiano. È vincolata dalla Soprintendenza

L’indirizzo è “via alla Penisola 39” a Sestri Levante e si trova, appunto, sulla punta della penisola. Riconosciuta come Monumento Nazionale di Architettura Moderna dal 1988 ed è vincolata dalla Soprintendenza è immersa in un bosco e in un ampio giardino: il parco è in totale di 23mila metri quadrati. Ha una piscina con solarium, un campo da calcio, 5 terrazze che si affacciano sul mare e una spiaggia privata. Gli spazi interni misurano 1.100 metri quadrati. tra edificio principale e dépendance. La villa si sviluppa su tre piani e dispone di nove camere da letto e sei bagni. Un incantevole sentiero nella più rigogliosa macchia mediterranea scende agli scogli, dove si trova un suggestivo molo privato con solarium e accesso esclusivo al mare. Non mancano i posteggi privati.

Villa Domus è uno dei pochi esempi di villa razionalista non alterati irrimediabilmente. Fu infatti abitata per pochi anni, poi a lungo abbandonata prima che la comperasse l’editore che ne è anche attualmente proprietario. È stata recentemente restituita al suo originale valore architettonico dall’ottimo restauro eseguito dall’architetto Luciano Panero e si presta oggi a una rinnovata lettura che tenga conto, rispetto all’angolazione critica della pubblicistica dei primi anni 40, di nuove acquisizioni della cultura specialistica contemporanea.

A gestire la vendita è Lionard Luxury Real Estate Spa, società con sede a Firenze.

A questo link il video che la mostra nella sua bellezza.

