Entra nella casa della ex di prima mattina e la aggredisce. Cinquantenne arrestato dai CC

Continuano senza sosta le violenze ai danni delle donne. Ieri solo l’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di scongiurare conseguenze ancora peggiori alla donna

Un equipaggio del Nucleo radiomobile ha arrestato, per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di domicilio, un 50enne gravato da pregiudizi di polizia. Lo straniero, durante le prime ore della scorsa mattinata, si era introdotto all’interno dell’abitazione della sua ex compagna, aggredendola. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare ulteriori conseguenze. L’uomo è stato associato presso il carcere di Marassi.

