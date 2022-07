Mete Arpal: aumenta la temperatura. I disagi per il caldo dureranno almeno fino a venerdì

Previsione per lunedì 25 luglio 2022

Giornata di sole ma con nubi in aumento la sera per via di una perturbazione che si avvicina dalla Francia. Sui rilievi prevediamo locali addensamenti pomeridiani, anche accompagnati da rovesci o temporali.

Temperature: stazionarie o in aumento. A Genova tra 25 e 33 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: deboli meridionali, brezze costiere

Mare: poco mosso, mosso su centro-Ponente la sera

Segnalazioni di Protezione Civile – disagio per caldo.

Tendenza

