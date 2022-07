L’ondata di calore continua. Bollino rosso anche sabato

Confermato il bollino rosso per domani, venerdì 22 luglio. Lo rende noto la Regione. Le previsioni Arpal

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 3 di allerta (bollino rosso) anche per la giornata di sabato 23 luglio.

Avviso meteo Arpal per disagio fisiologico da caldo.

Oggi, giovedì 21 luglio, temperature in lieve calo specie sulla costa ma con umidità in aumento per l’instaurarsi di un debole flusso meridionale.

Persistenza di elevato disagio fisiologico per caldo su ABC, specie nelle aree urbane e nelle valli interne, moderato altrove. (Genova è zona B).

Domani, venerdì 22 luglio, situazione pressoché invariata con caldo afoso sulla costa seppur con temperature localmente in lieve calo. Persistenza di elevato disagio fisiologico per caldo su ABC, specie nelle aree urbane e nelle valli

interne, moderato altrove.

Dopodomani, sabato 23 luglio, il transito di un’ondulazione in quota sulle Alpi determina un aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali tra pomeriggio e sera specie su interno A e D.



Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) nel pomeriggio su rilievi e versanti padani. Un lieve ulteriore calo delle temperature e il rinforzo dei venti favoriranno un’attenuazione del disagio fisiologico per caldo, ancora moderato tuttavia nelle aree urbane e nelle valli interne di ABC.

Mi piace: Mi piace Caricamento...