Camion urta pareti di galleria in A7. Deviazione e già 5 km di coda

I veicoli saranno dirottati sulla corsia opposta. I lavori di ripristino andranno avanti fino a domattina

Poco prima delle ore 12:00, sulla A7 Serravalle–Genova, in direzione Milano, nel tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia, al km 109, all’interno della galleria Boccardo, un mezzo pesante ha urtato alcuni elementi della galleria danneggiandoli.

Per consentire le attività di ripristino di tali elementi, che devono essere eseguite in assenza di traffico, sono in corso le operazioni di installazione di una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

Al fine di garantire il ritorno alla normale circolazione entro la mattinata di domani, le operazioni di ripristino andranno avanti ininterrottamente per tutta la notte.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una sola corsia e si registrano 5 km di coda, in direzione Milano.

