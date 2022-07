Camion perde il carico in A7, incidente evitato per miracolo

Un mezzo pesante ha perso parte del carico, questa mattina, tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest. L’autotrasportatore se ne è accorto, si è fermato appena possibile e ha chiamato i soccorsi. Incidente sfiorato per miracolo e per la prontezza dei guidatori dei mezzi che seguivano

La situazione sulle autostrade intorno a Genova alle 9

A7

GENOVA BOLZANETO – BUSALLA – Coda

(Km 120.7 – Direzione: Milano)

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per Riduzione di carreggiata

A12:

GENOVA NERVI – RECCO – Coda

(Km 14.5 – Direzione: Rosignano)

Coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori

A10:

GENOVA PRA’ – GENOVA PEGLI – Traffico Rallentato

(Km 6 – Direzione: Genova)

Traffico Rallentato tra Genova Pra’ e Genova Pegli per traffico intenso

