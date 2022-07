Scomparso il collezionista Francesco Tacchini. Aveva donato molte opere alla città

Nato nel 1938 a Genova, aveva unito alla sua attività professionale la grande passione per l’arte e il suo interesse soprattutto per la produzione ligure tra 800 e 900 e le avanguardie storiche internazionali

È scomparso il collezionista genovese Francesco Tacchini. Aveva donato alla città una consistente parte della sua raccolta. Alla Wolfsoniana di Nervi è visitabile una mostra realizzata con queste opere

Tacchini aveva con grande generosità voluto condividere con l’intera collettività la sua ricca e cospicua collezione, formata in anni di ricerca e di studio.

Palazzo Ducale ha infatti recentemente siglato un trust per formalizzare l’acquisizione di una consistente parte della sua raccolta, di cui una significativa sezione è attualmente visitabile alla mostra La collezione atto primo. Scultura e opere su carta alla Wolfsoniana.

Tale esposizione documenta in maniera esaustiva le sue principali passioni artistiche: le ricerche pittoriche e plastiche in Liguria a cavallo tra Otto e Novecento e – appunto – le avanguardie storiche internazionali.

In copertina: Marie Vassilieff (Maria Ivanovna Vassilieva), Portrait de femme, 1915 circa, olio su tela. Trust Collezione Francesco Tacchini in comodato presso Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

