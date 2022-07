Incendio a Voltri, due persone scappano dalla casa in fiamme e salgono sul tetto

Al momento sul posto ci solo la Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale. I Vigili del fuoco sono arrivati dopo quasi mezz’ora dalla prima chiamata di allarme da parte di cittadini. Nei giorni scorsi la FP Cgil aveva lanciato l’allarme per il poco personale

Nelle decine di minuti in cui non si è messo in atto alcun intervento si sono sentiti botti dentro la casa da cui esce fumo. Due le persone sul tetto: un uomo e una donna. Il portone del palazzo è su via Sant’Ambrogio, ma le finestre danno sull’Aurelia in via Don Giovanni Verità.

Polizia, Carabinieri e Polizia locale si sono prodigati per allontanare le persone che si avvicinavano per fare fotografia coi cellulari.

I Vvf, che sono stati chiamati verso le 11:25, sono arrivati alle 11:50. In queste ore i vigili del fuoco sono impiegati per il controllo di eventuali focolai e la bonifica dei due incendi divampati ieri.

L’11 luglio scorso Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova, aveva dichiarato: «Brucia l’Italia da nord a sud passando per le isole e purtroppo la Liguria non si discosta da questa enorme emergenza. È un’emergenza che richiede immediati provvedimenti governativi atti a sgravare gli insostenibili carichi di lavoro a cui sono costretti i vigili del fuoco. In Liguria manca il 30% del personale, nella sola Genova oltre 100 unità in ogni ambito professionale e la morsa del caldo accentuerà nei prossimi giorni le difficoltà. Servono mezzi di nuova generazione, ma soprattutto serve procedere celermente con le assunzioni utilizzando le graduatorie concorsuali in essere, i tempi del soccorso non collimano con i tempi della politica, la cittadinanza ha bisogno di certezze non di ritardi».

Articolo in aggiornamento

