Incidente tra Recco e Nervi, 6 km di coda in A12

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, avvenuto al km 13, che ha visto coinvolti quattro veicoli leggeri

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda, in diminuzione, in direzione Genova.

Un altro incidente, sempre in A12, è avvenuto alle 10:45 tra Rapallo e Chiavari, questa volta in direzione ponente. Un uomo di 50 anni è stato soccorso dal 112 con l’auto medica. Sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa di Chiavari. I soccorsi sono partiti in codice rosso per dinamica, ma poi l’uomo era meno grave del previsto ed è stato trattato sul posto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...