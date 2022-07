Malore per il caldo, turista milanese muore in spiaggia

L’uomo, che aveva 80 anni, si era diretto verso il mare, probabilmente per cercare refrigerio, ma una volta sulla riva è collassato ed è caduto in acqua

Era l’ultimo giorno di vacanza a Sestri Levante per l’ottantenne lombardo. Accaldato, si era diretto verso la riva, probabilmente per cercare refrigerio in mare. Invece ha avuto un malore. Ed è caduto in acqua sotto gli occhi degli altri bagnanti.

Di quanto stava accadendo si sono accorti i bagnini che hanno subito soccorso l’anziano. Sono poi arrivati i sanitari dell’auto medica, ma anche i loro sforzi non sono bastati a salvare la vita all’anziano turista. L’ipotesi è che proprio le alte temperature gli siano state fatali.

In copertina: immagine di repertorio

