Al Porto Antico il chitarrista californiano 5 volte candidato al Grammy Julian Lage

Giovedì 14 luglio in Piazza delle Feste il chitarrista californiano, cinque volte candidato ai Grammy, Julian Lage

Giovedì 14 luglio alle 21:00 Julian Lage Trio live per il primo appuntamento del Gezmataz Festival & Workshop 2022. Non ancora trentacinquenne, il chitarrista californiano Julian Lage si è già ritagliato un posto da protagonista nel sempre vivace scenario della chitarra jazz con cinque candidature ai Grammy di cui tre consecutive, tra il 2017 ed il 2019. Salirà sul palco accompagnato dal contrabbassista peruviano Jorge Roeder e dal batterista di Minneapolis Dave King.

Formatosi tra il Conservatorio di San Francisco ed il Berklee College di Boston, dove incontra Gary Burton, con cui incide “Generations” e “New Generation”, Julian Lage ha poi collaborato con Dave Douglas, Charles Lloyd, John Zorn e Nels Cline. “Squint”, inciso nel 2021 a Nashville per la storica etichetta Blue Note, rappresenta il suo album d’esordio come leader.

La stessa sera preview a tutto rap per Goa Boa Festival XXIV con il concerto di Guè e apertura di Villabanks all’Arena del Mare. I due artisti, che hanno collaborato negli anni in diversi brani, saliranno sul palco portando dal vivo le loro hit più apprezzate.

Guè, dopo una lunga militanza nei Club Dogo, inizia nel 2011 la sua carriera da solista, che gli porta una lunga sfilza di successi: dischi d’oro, di platino e nel 2017 il titolo di artista più ascoltato d’Italia su Spotify. Il suo ultimo album “GVESVS” vanta produzioni di Night Skinny, Shablo, DJ Shocca, 2nd Roof, e feat del calibro di Mike Ross, Jadakiss, Marracash, Elisa, Coez e tanti altri.

VillaBanks, cresciuto tra Milano, Parigi, New York, Firenze e Palma de Mallorca, dopo una serie di mixtape autoprodotti e diversi singoli pubblica nel 2019 “Non lo so”, il suo primo album ufficiale, prodotto dal socio e amico Linch e trascinato dal successo virale di “Candy” (7 milioni di streaming e disco di platino). Anche “Pasticche” con Capo Plaza è certificato disco di platino, dopo aver superato i 18 milioni di streaming su Spotify. Il suo quarto album, “Filtri” (tra i feat. Random, Taxi B, Lil Kvneki degli Psicologi, Boro Boro, Ketama126), è uscito nel maggio del 2021 ed è stato ristampato come “Filtri” + “Nudo” (Guè, Madame) due mesi dopo, raggiungendo l’ottava posizione della Classifica FIMI ed una certificazione come disco d’oro.

