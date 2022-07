Rapallo, l’hotel Savoia Palace si trasforma appartamenti. Solo il 30% resterà ad uso alberghiero

In corso i lavori di recupero della struttura Art Déco. Il palazzo, con iniziale destinazione a uso hôtellerie, è stato convertito per il 70% in appartamenti: 21 unità abitative. Il piano terra e il primo piano dell’immobile rimangono a uso hotel con una spa e un ristorante, gli ultimi piani ospiteranno degli attici con terrazzi vista mare. Nello spazio interno dell’edificio sono inoltre previsti posti auto di proprietà a uso esclusivo dei residenti

L’immobile, di proprietà del Gruppo Sangiovanni guidato dai fratelli Francesco, Maria Rosaria e Domenico, imprenditori da sempre attivi sul territorio ligure, è un palazzo storico dalla facciata che rievoca motivi naturalistici e floreali novecenteschi, peculiari della Belle Époque. La completa riqualificazione del palazzo recupera le caratteristiche rivoluzionarie introdotte dall’Art Nouveau nel XX secolo.

Si è tenuto, in occasione dell’open day organizzato da Santandrea Luxury Houses (Gruppo Gabetti) e l’agenzia “La Riviera”, il discorso del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, che ha aperto la visita al cantiere delle nuove residenze dello storico Hotel Savoia, oggetto di un importante intervento di riqualificazione e ristrutturazione.

“Rapallo è la Città più in crescita, anche demografica, del comprensorio. – ha dichiarato il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco – Milioni di investimenti pubblici e privati, nuove strutture ricettive e abitative, il nuovo porto – diverrà il più competitivo del mediterraneo – il depuratore, persino una nuova spiaggia che sta sorgendo proprio qui davanti la rendono vivace e competitiva. Si dimostra vincente il connubio pubblico-privato per la realizzazione di opere come questa. L’amministrazione che rappresento ha avuto la lungimiranza di sbloccare pratiche farraginose ferme da oltre 40 anni rendendo così gli investimenti appetibili per i più prestigiosi gruppi imprenditoriali italiani. Ringrazio la Famiglia Sangiovanni che con professionalità e competenza sta contribuendo significativamente a disegnare il volto della Rapallo del futuro”.

“Il progetto del Savoia, per la sua rilevanza storica e architettonica, ha rappresentato immediatamente una sfida per il nostro gruppo, alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra conservazione e innovazione. – ha dichiarato Francesco Sangiovanni, Presidente del Gruppo Sangiovanni. La conservazione dell’esistente è stata fatta attraverso le più moderne tecnologie in dotazione ai nostri progettisti, che hanno consentito un utilizzo più razionale degli spazi senza compromettere nessun elemento storico, ma consentendo di creare ambienti inaspettati e di grande fascino. La nostra famiglia ha un legame affettivo profondo con Rapallo e il gruppo Sangiovanni, che con orgoglio rappresento, ha saputo cogliere le opportunità create grazie alle condizioni predisposte dall’attuale amministrazione del sindaco Carlo Bagnasco. Lo sviluppo del progetto del Savoia va di pari passo con lo sviluppo di una città ambiziosa e con altri grandi investimenti pubblici e privati che stanno interessando Rapallo, alcuni sempre del nostro Gruppo. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, in diverse modalità e misure, ad arrivare fino a questo punto. Dietro quello che si inizia a intravedere oggi c’è il lavoro di centinaia di persone senza le quali nulla sarebbe stato possibile. Non posso, infine, non citare i miei fratelli Maria Rosaria e Domenico che sono insieme a me il motore di ogni impresa.”

Gli appartamenti (bilocali, trilocali e attici) con vista mare sul Golfo del Tigullio, sono commercializzati da Santandrea Luxury Houses con la collaborazione dell’agenzia “La Riviera” di Rapallo.

“Crediamo molto nel progetto del Savoia Palace a cui abbiamo dedicato tempo ed energie. L’intervento di riqualificazione è stato predisposto con molta attenzione e professionalità, finalizzato a rispettare la storicità e il fascino del palazzo, situato in un punto nevralgico per la cittadina di Rapallo. Quest’ultima attrae sempre più turisti sia italiani sia stranieri, l’obiettivo è ora renderla ancora più bella grazie a lavori di riqualificazione mirati” ha affermato Fabio Guglielmi, consigliere delegato Gabetti Agency e direttore Santandrea.

