Auto in sosta abusiva bloccano la strada, la protesta degli abitanti del Molo

I veicoli sono posteggiati sul lato della strada tra l’accesso al porto e i parcheggi del Porto Antico. Altri sperano di entrare nel parcheggio regolare e stanno in fila. Difficile il transito nei due sensi di marcia. Ogni tanto gli automobilisti suonano il clacson e litigano tra di loro. Gli abitanti della zona: «Dove passerebbe un’ambulanza se ci fosse un’emergenza?»

Sabato sera d’estate: spettacoli e ristoranti aperti al Porto Antico dove centinaia di persone si sono riversate. in gran parte in auto e tentando di posteggiare più vicino possibile, mentre il posteggio della Marina, non molto distante, ha molti posti vuoti.

Tutti pretendono di entrare nel silos o nel parcheggio a raso del Porto Antico, che sono già pieni da un pezzo. Qualcuno risolve piazzando l’auto in divieto nella strada che sta tra l’accesso al porto, dietro all’ex mercato del pesce, e l’accesso dell’Expo. Così quando le auto escono dall’area passano a stento visto che nell’altro senso di marcia c’è la coda per arrivare ai posteggi.

Foto e video ci sono stati mandati dagli abitanti, infastiditi da clacson, urla e caos viario sotto le loro finestre. «Se dovesse passare un’ambulanza diretta al Porto Antico per un’urgenza, come potrebbe passare? Possibile che non ci sia nessuno che dirotti le auto che tentano di accedere verso il posteggio della Marina?».

La gente chiede un intervento nelle sere del fine settimana per dirottare i mezzi verso l’altro posteggio, a qualche decina di metri, per evitare che si ripeta il caos di questa sera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...