Accoltellamento nella notte in vico di Mezzagalera, nella movida. Feriti un ragazzo (in codice rosso) e una donna

Tso per un 22enne ubriaco e positivo agli stupefacenti

È successo intorno all’1:30 nella strada che sta tra Sarzano-Sant’Agostino e piazza delle Erbe, nella zona della movida del centro storico. A seguito di una lite un ragazzo di 25 anni è stato ferito ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Una donna è stata colpita da una bottigliata ed è stata soccorsa in codice giallo in piazza Ferretto e trasportata al Galliera.

Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118 (auto medica Golf 1 e ambulanze della Croce Verde Genovese e della Croce Bianca Genovese) sono arrivate la Polizia di Stato e la Polizia locale.

Il problema della “movida” (non più solo nel centro storico) sta esplodendo in tutta la città. È un problema di sicurezza con origini sociali che è molto difficile da reprimere solo con forze dell’Ordine e Polizia locale. Non basterebbe un intero esercito per sorvegliare tutti i posti della città dove si riuniscono ragazzi spesso ubriachi, a volte anche sotto l’effetto di stupefacenti, come il ragazzo di 22 anni fermato ieri sera e sottoposto a Tso, trattamento sanitario obbligatorio.

Nonostante questo, non sono ancora partite le risposte a carattere sociale che dovrebbero vedere impegnate tutte le istituzioni, dalla scuola agli enti locali, oltre alla sanità. Risposte che non potranno avere che tempi medio-lunghi. Ma se non si inizia non si vedranno mai i risultati.

Articolo in aggiornamento

