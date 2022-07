Tour estivo dei Trilli: venerdì 8 luglio appuntamento a Casella

È partito ufficialmente il tour del gruppo folk dialettale dei Trilli che per tutta l’estate sarà impegnato con diversi appuntamenti in giro per la Liguria e il basso Piemonte

Dopo il concerto a Villa Bombrini in ricordo di Martina Riberti, Venerdì 8 luglio il gruppo al gran completo sarà in concerto alle ore 21:00 a Casella in Piazza XXV Aprile, una data genovese ma al fresco della Valle Scrivia.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Casella e già dall’orario aperitivo la piazza sarà chiusa al traffico e verrà allestita una zona ristorazione con tavolini dove sarà possibile bere e mangiare. Per tutta la serata resteranno aperti anche i negozi.

I Trilli con il loro spettacolo musicale faranno un viaggio tra le canzoni più significative e conosciute del panorama musicale genovese, molte di spirito umoristico – fra cui le intramontabili e popolarissime Trilli trilli, Olidin olidena, A l’ea unn-a figetta e O trillalero – e altre di carattere più intimistico – Ma se ghe penso, Piccon dagghe cianin,Comme t’ei bella Zena e il successo sanremese del 1984 Pomeriggio a Marrakech. Divertimento ed emozione si mescolano attraverso il ricordo della vecchia Genova e delle indimenticate tradizioni culturali e sociali.

Con Vladi (voce), Alberto Marafioti (tastiere), Davide e Alessandro De Muro (chitarre e bouzoki), Fabrizio Salvini (batteria e percussioni), Fabio Bavastro (basso) e Valeria Saturnino (violino).

Mi piace: Mi piace Caricamento...