Auto capottata in via Cambiaso, la seconda della giornata a Genova. Strada chiusa [e riaperta]

Sul posto ci sono vigili fuoco e ambulanze. È successo all’altezza del civico 68

Incidente a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso. Un’auto si è cappottata. Bloccate anche le linee dei bus. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale.

Una persona è stata soccorsa dal 118 (è intervenuta la Croce Rosa Rivarolese) ed è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Villa Scassi.

Il conducente è rimasto illeso. Due le persone a bordo. Una ha rifiutato le cure mentre l’altra è stata trasportata in ospedale.

La strada è stata riaperta alle 20:50 dopo la rimozione del veicolo e la bonifica dell’asfalto.

È la seconda auto cappottata della giornata: stamattina se ne era cappottata un’altra in via Podgora ad Albaro.

Altri incidenti sono sono verificati nel tardo pomeriggio: sulla strada provinciale 73 (quella che dal Turchino raggiunge Vara Superiore). Una persona con numerose fratture è stata trasportata in elicottero al San Martino in codice giallo; in via Gramsci. In questo caso i feriti sono due: uno trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi, l’altro portato in codice verde al Galliera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...