Tragedia in via Pittaluga, si accascia e muore sulla scalinata

Alcuni passanti hanno visto cadere l’uomo, colto da malore. Sono stati subito chiamati i soccorsi ma per lui non c’era già più nulla da fare

Stava camminando sulla scalinata di via Pittaluga, la strada che costeggia Villa Scassi, a Sampierdarena. Erano le 8 della mattina quando l’uomo, colto da malore, si è accasciato sotto lo sguardo incredulo di alcuno passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

È intervenuto il 118, ma per l’uomo era ormai troppo tardi. Alla Polizia, intervenuta sul posto, non è restato che dare la tragica notizia alla famiglia.

Sul posto anche il magistrato di turno che, per ora, non ha predisposto l’autopsia alla luce dell’evidente causa della morte, avvenuta per cause naturali.

