Lilith Festival, all’ex Caserma Gavoglio la “Female Hard Rock Night”

Sabato 9 luglio concerti di Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokyo e The Negative 0

Dopo la rassegna di canzone d’autrice e d’autore “Mermaids”, andata in scena nel suggestivo chiostro di Sant’Andrea per tutto il mese di giugno, il Lilith Festival riprenderà il 9 luglio con una seratapresso l’ex-caserma Gavoglio, nel quartiere del Lagaccio, che si preannuncia alquanto adrenalinica, all’insegna del power rock al femminile, con il doppio concerto di The Negative 0 e Godzilla Was Too Drunk To Destroy Tokyo.

The Negative 0 project nasce da un’idea della batterista e produttrice Elisa Pilotti, con alle spalle collaborazioni importanti come quelle con Jennifer Batten (chitarrista storico di Michael Jackson), Ryan O’Donnell (Ian Anderson’s Jethro Tull), Andy (Bluvertigo) e con produttori del calibro di Marco Calliari (Subsonica)e Roberto Vernetti (Bjork). Il progetto The Negative O combina influenze metal, industrial, drum&bass con un’elettronica minimale e loop. La forza del progetto sta nei groove energici che caratterizzano il sound dei brani originali e dei remix.

Parte fondante del progetto è la bassista e dj veneta Erica Pagin Ladybass, che arricchisce il progetto con uno stile originale, ricco di elementi noise. Erica ha suonato in diverse formazioni rock metal come Cruenta Lacrymis, Frantic Amber e Dark Lunacy.

I GWTDTDT presentano così il loro progetto: “Godzilla nasce negli anni 50 da degli esperimenti atomici americani nelle Hawaii, non sappiamo quando abbia cominciato a bere ma visto che Tokyo è ancora integra immaginiamo presto. Per quanto riguarda la band è un power trio senza fronzoli con influenze che vanno dagli Stooges ai Ramones passando per Doors ed L7. Miriam alla batteria e seconda voce, Alessandro alla chitarra e Sara al basso e voce. Quando non siamo nei dintorni di Tokyo ci troviamo nell’entroterra di Finale Ligure”.

Ingresso libero, apertura dalle 19.30. Inizio concerti 20.30.

In collaborazione con l’associazione La Casa Nel Parco, che sta restituendo al quartiere del Lagaccio e alla città un luogo di grande suggestione.

Come arrivare? Si può venire in auto (ma non ci sono molti parcheggi) o in scooter prendendo via del Lagaccio da via Andrea Doria; in bus con la linea 54; a piedi in dieci minuti da Genova Piazza Principe, passando per Salita della Provvidenza.

Un’undicesima edizione del Lilith Festival della Musica d’Autrice che quest’anno più che mai vuole essere diffusa e valorizzare spazi diversi della città di Genova. Il Lilith Festival 2022 proseguirà infatti a Villa Durazzo Bombrini di Cornigliano per un’intensa tre giorni il 14-15-16 luglio, con cibo, birre speciali, mercatino “Artigiane in Villa” e una line-up ricchissima che vede esibirsi tra le altre Charlie Risso, Vera di Lecce, YALDA, Debora Petrina.

Riprenderà quindi a settembre per alcuni eventi speciali in collaborazione con Giardini Luzzati e GoaBoa Festival e il 7 ottobre porterà a Genova, al Teatro Gustavo Modena, il concerto-spettacolo “Questo grande villaggio globale”, con Ginevra Di Marco e Federico Taddia, per il centenario di Margherita Hack.

….

LILITH FESTIVAL 2022 – PROGRAMMA SINTETICO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

9 LUGLIO 2022 – CASA GAVOGLIO :”FEMALE HARD-ROCK NIGHT”

dalle 19.30 APERITIVO E CONCERTO DI: NEGATIVE_0 + GODZILLA WTDTDT

14 LUGLIO 2022 – VILLA BOMBRINI Dalle 18.30 APERTURA AREA FOOD & BEVERAGE; DALLE 20.30 CONCERTI DI CHARLIE RISSO + CANTA FINO A DIECI

Dalle 18.30 APERTURA AREA FOOD & BEVERAGE; DALLE 20.30 CONCERTI DI 15 LUGLIO 2022 – VILLA BOMBRINI Dalle 18.30 APERTURA AREA FOOD & BEVERAGE; DALLE 20.30 DI VERA DI LECCE + YALDA + LAF & SARA VELARDO

Dalle 18.30 APERTURA AREA FOOD & BEVERAGE; DALLE 20.30 DI 16 LUGLIO 2022 – VILLA BOMBRINI Dalle 18.30 APERTURA AREA FOOD & BEVERAGE; DALLE 20.30 CONCERTI DI: PETRINA + CHIARA WHITE + ROSACUSTICA + IRENE LAMPONI

Dalle 18.30 APERTURA AREA FOOD & BEVERAGE; DALLE 20.30 CONCERTI DI: 3 SETTEMBRE 2022 – GIARDINI LUZZATI – CONCERTI DI: MARA SATTEI + CASADILEGO + SAMUEL. In collaborazione con Giardini Luzzati e GoaBoa

CONCERTI DI: + + In collaborazione con Giardini Luzzati e GoaBoa 7 OTTOBRE – TEATRO GUSTAVO MODENA: ”Questo Grande Villaggio Globale”, concerto spettacolo per il centenario di Margherita Hack, CON GINEVRA DI MARCO E FEDERICO TADDIA. In collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova.

Info e aggiornamenti su www.lilithassociazioneculturale.it e sulle pagine social di Lilith Festival & Label.

Con il sostegno di Genova Città dei Festival, Comune di Genova, Genova More Than This, Iren, Coop, Closethegap.

