Danneggia sportello Bancomat e veicoli posteggiati. Denunciato dai Carabinieri

È successo nella notte tra giovedì e venerdì tra via Sestri, via Merano e le strade adiacenti

Ieri mattina, al termine dei necessari accertamenti, un equipaggio del nucleo radiomobile, ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato continuato un 28 enne, gravato da pregiudizi di polizia.

L’uomo, nel corso della notte precedente, veniva rintracciato dai militari in via Sestri in stato di alterazione psicofisica, poco dopo aver danneggiato l’area bancomat con relativo dispositivo ATM di un istituto di credito e successivamente in via Merano e le vie adiacenti, danneggiava 6 autovetture regolarmente parcheggiate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...