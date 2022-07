Covid, ieri impennata di ricoveri (+22, + 1 in terapia intensiva) e 1.709 contagiati

I nuovi contagi sono il 24,8% dei 6874 tamponi effettuati. Il tasso di positività è in salita (giovedì era al 22,8%). A Genova e città metropolitana i nuovi positivi sono 895

Il totale dei positivi è 17293, 616 in più rispetto al giorno precedente. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1092. Sale anche il numero di persone In isolamento. Sono 15.812 persone, 992 in più.

ieri è stato registrato anche un decesso. Si tratta di un uomo di 96 anni. Sono 5.356 i decessi per Covid in Liguria dall’inizio della pandemia.

